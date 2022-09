Com gol de Merentiel, Palmeiras vence o Santos e se isola cada vez mais na liderança do Brasileirão

Verdão está com 57 pontos, nove a mais do que o vice-líder Fluminense; Peixe segue na 11ª colocação

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO Atacante Merentiel marcou o gol da vitória do Palmeiras contra o Santos no Allianz Parque



O Palmeiras venceu por 1 a 0 o Santos, na noite deste domingo, 18, no Allianz Parque, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Com a vitória, o Verdão segue isolado na liderança da competição, com 57 pontos, nove a mais do que o vice-líder Fluminense, que tem 48 pontos. Por outro lado, o Peixe segue na 11º colocação, com 34 pontos. Mesmo sem Danilo, expulso na metade do segundo tempo, o Palmeiras buscou o gol da vitória no segundo tempo. Após cobrança de escanteio, o zagueiro palmeirense Murilo desviou, a bola sobrou para o camisa 9, Merentiel, que bateu com estilo para decretar a vitória ao Verdão.