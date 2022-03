Abel Ferreira recebe nova sondagem do Benfica e comunica diretoria do Palmeiras 

Com contrato até o fim desta temporada, o treinador português segue focado nas competições do Alviverde em 2022

Reprodução/Twitter @Palmeiras Abel Ferreira foi procurado pela diretoria do Benfica



Dias após recusar uma proposta para renovar seu contrato com o Palmeiras, o treinador Abel Ferreira foi procurado pela diretoria do Benfica, de Portugal. De acordo com o repórter Pedro Marques, do Grupo Jovem Pan, esta foi a segunda vez que o clube português sondou o técnico – a primeira aconteceu no fim de 2021, quando Jorge Jesus foi demitido pelas Águias após resultados ruins diante do rival Porto. Na ocasião, Abel não demonstrou interesse, já que via o Benfica desestruturado devido à prisão do presidente Luís Filipe Vieira, detido por corrupção.

Desta vez, Abel Ferreira tratou de comunicar a diretoria do Palmeiras, com quem possui boa relação. Com contrato até o fim desta temporada, o treinador segue focado nas competições do Alviverde em 2022. Campeão da Recopa Sul-Americana, o Verdão ainda disputa Campeonato Paulista, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão até o término do vínculo do treinador. Nesta quinta-feira, 10, o português volta a comandar a equipe no clássico diante do São Paulo, no Morumbi, pela quarta rodada do Estadual – a bola a partir das 20h30 (de Brasília).