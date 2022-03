Abel Ferreira recusa proposta para renovar contrato com o Palmeiras 

De acordo com o repórter Pedro Marques, do Grupo Jovem Pan, o treinador foi procurado pela cúpula palmeirense nas últimas semanas, enquanto o time disputava as decisões da Recopa Sul-Americana

Abel Ferreira recebeu uma proposta da diretoria do Palmeiras para renovar o seu contrato com o clube, atualmente válido até 31 de dezembro de 2022. De acordo com o repórter Pedro Marques, do Grupo Jovem Pan, o treinador foi procurado pela cúpula palmeirense nas últimas semanas, enquanto o time disputava as decisões da Recopa Sul-Americana – o Alviverde conquistou o título inédito diante do Athletico-PR. Segundo o setorista, a oferta da presidente Leila Pereira englobava um aumento salarial, além de um projeto para trazer a família do técnico, que vive em Portugal – o Verdão arcaria com todos os custos da mulher e das filhas do comandante português, como moradia, educação e transporte particular das crianças, por exemplo. Apesar disso, Abel preferiu declinar a proposta.

Em um ano e meio no país, Abel Ferreira já faturou quatro títulos com o Palmeiras, sendo duas edições da Copa Libertadores da América, uma da Copa do Brasil e outra da Recopa Sul-Americana. Apesar disso, o treinador teme pela instabilidade dos técnicos no futebol brasileiro, além da falta de segurança no país. Este último ponto, inclusive, foi tema na última entrevista coletiva do líder palmeirense. “Muitos episódios graves estão ocorrendo no futebol. Não podemos olhar sem que esses clubes e pessoas sejam punidos. Ministério Público… É nível social, tem que dar a cara. Hoje entrei nessa entrevista coletiva e me falaram que houve rixa no jogo, com uma morte. Quantos mais vão morrer? Os organismos do futebol e de fora precisam dar a cara, exercer os cargos, justificar o cargo. Quando não ganho, tenho responsabilidade. E espero que cada um assuma sua responsabilidade pelo bem do futebol brasileiro. CBF, estaduais, MP… Que se tomem medidas. Na Europa se acabou com os hooligans. Todos falam do melhor futebol lá, mas já foi uma miséria. Precisamos agir. Segurança me preocupa muito”, comentou.