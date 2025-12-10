Abel Ferreira renova com o Palmeiras e pode bater marca de Telê

Apesar da temporada sem títulos, a presidente Leia Pereira cumpre sua promessa de manter o treinador até 2027, quando acaba seu mandato

O Palmeiras anunciou nesta quarta-feira (10) a renovação de contrato com Abel Ferreira. O treinador português de 46 anos está no seu quinto ano a frente do clube paulista, onde chegou em outubro de 2020 após a demissão de Vanderlei Luxemburgo. Apesar da temporada sem títulos, a presidente Leia Pereira cumpre sua promessa de manter o treinador até 2027, quando acaba seu mandato. Segundo o próprio clube, o salário e premiação continuam os mesmos do último contrato, que acabaria no fim de dezembro deste ano.

A comissão técnica do treinador acumula 395 jogos, com 229 vitorias, 93 empates e 74 derrotas. “São cinco anos de relações e um já conhece todos os defeitos e as virtudes do outro. E não tem como fugir da responsabilidade”, declarou Abel em texto divulgado pelo clube.

Marca de Telê

Se Abel Ferreira continuar a frente do Palmeiras até o final de seu contrato, o português irá superar a marca de um de seus ídolos, Telê Santana. O treinador, morto em 2008, ficou a frente do São Paulo de 1990 a 1996, seis anos. Se Abel ficar até dezembro de 2027, serão sete anos no Palmeiras. O período de comando de Telê foi um dos mais vitoriosos do Tricolor Paulista, com conquistas como duas Libertadores e dois Mundiais. Abel já tem o mesmo número de títulos na Libertadores, e o mesmo número de finais, com três.

Abel já mencionou o treinador como inspiração por diversas vezes, dizendo inclusive que “se vê” no brasileiro que é o técnico com mais pirulos pelo São Paulo, com dez troféus. Mesmo número de Abel. “Tenho uma série de vídeos do Telê guardados que eu quero ver. Eu gosto muito dele e me vejo nele em alguns pontos, na forma de analisar o jogo, os gramados. O que ele pensava há 30 anos, eu penso exatamente igual”, disse Abel em coletiva em junho de 2023.