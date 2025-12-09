Filipe Luís critica grama sintética e práticas do futebol brasileiro: ‘Ninguém respeita’

Técnico do Flamengo disse que o ideal é os atletas eles joguem em gramados naturais de boa qualidade

O técnico do Flamengo, Filipe Luís, fez críticas a grama sintética na véspera da estreia do Flamengo na Copa Intercontinental. “Que campeonato da Europa tem seis clubes que vão jogar no campo sintético? Isso desvaloriza o produto, faz com que menos espectadores ao redor do mundo queiram assistir (aos jogos). Para a saúde dos atletas, o ideal é que eles joguem em gramados naturais de boa qualidade”, afirmou, nesta terça-feira (9).

Com uma carreira construída com passagens por grandes clubes da Espanha, Holanda e Inglaterra, o ex-lateral-esquerdo defendeu a utilização da grama natural de uma maneira geral. “Na final da Libertadores, em Lima, uma cidade que quase não chove, talvez tenha sido o melhor gramado onde jogamos no ano. Aqui, não entrei no estádio ainda, mas tenho certeza que encontraremos um campo nas melhores condições”, disse Filipe Luís para reforçar a sua linha de pensamento, o treinador rubro-negro destacou a qualidade do campo da final da Libertadores e também dos estádios do Catar a fim de justificar a sua opinião.

Além do gramado, o comandante rubro-negro criticou ainda algumas práticas que compõem a cultura do futebol nos estádios. “Temos que começar pelo básico. Porque ninguém respeita e canta o hino nacional antes dos jogos? Os torcedores dão risada, cantam outra música por cima. Ninguém respeita o minuto de silêncio”, pontuou

O Flamengo estreia, nesta quarta-feira (10), na Copa Intercontinental contra o Cruz Azul, do México. Em caso de vitória, o time carioca segue vivo no torneio e encara o Pyramids, do Egito, na semifinal. Já garantido na decisão, o Paris Saint-Germain é finalista na disputa do troféu, em duelo marcado para o próximo dia 17 deste mês.