Abel Ferreira renova contrato com o Palmeiras até 2025

Leila Pereira fez o anúncio em entrevista coletiva exclusiva para jornalistas mulheres; presidente do Verdão desconversou sobre a proposta astronômica do Al-Saad, do Catar

Cesar Greco/Palmeiras Leila Pereira disse que Abel Ferreira ficou por causa do projeto do Palmeiras



O técnico ídolo do Palmeiras, Abel Ferreira, estendeu seu contrato com o clube por mais um ano, estendendo-o até o final de 2025. A notícia foi anunciada pela presidente do clube, Leila Pereira, nesta terça-feira, 16, em uma entrevista coletiva que contou apenas com jornalistas mulheres. “Era um desejo meu o de manter esse treinador que está há tanto tempo conosco. Tenho certeza de que ele está feliz, acredita na continuidade. Neste ano vamos continuar fortes, sempre lutando pelo maior número de títulos. É impossível ganhar sempre, mas protagonistas seremos sempre, dando estabilidade e segurança ao trabalho dos nossos profissionais”, afirmou Leila.

O treinador português de 45 anos chegou ao Palmeiras em outubro de 2020. Se permanecer até o término do novo contrato, completará cinco anos no comando do Verdão Durante seu período, contribuiu para a conquista de nove taças, incluindo duas Libertadores (2020 e 2021), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023) e a Copa do Brasil (2020). Em 2023, após a conquista do bicampeonato do Brasileirão, Abel Ferreira expressou sua preocupação com o futebol brasileiro e mencionou a possibilidade de sair. “Sempre foi muito claro para o Abel nosso desejo que ele fique o maior tempo possível conosco. Acredito na continuidade. Já falei várias vezes com ele sobre isso. No ano passado, não só ele, todos nós estávamos cansados. O título foi histórico e lindo. Extremamente importante pra mim, por tudo o que passei”, afirmou Leila.

A presidente explicou que as conversas para a renovação começaram no ano passado, mas a conclusão ocorreu após as férias estendidas de Abel Ferreira em Portugal. Sobre a proposta astronômica do Al-Saad, do Catar, Leila desconversou, ressaltando que o foco de Abel está no projeto do Palmeiras e na estrutura oferecida pelo clube. “O que atrai muito o Abel é o nosso projeto. A estrutura que temos, as pessoas que estão aqui. Trabalhamos muito para satisfazer todos os desejos da nossa comissão técnica. O Abel é o Palmeiras, temos uma sintonia muito grande. Ele entende que temos muito a conquistar juntos. Não foi só o Mundial de 2025 [que o seduziu], tenho certeza que ele ficaria pela estrutura e pelas pessoas”, enfatizou Leila Pereira.