Abel Ferreira vai renovar? Veja o que se sabe sobre o futuro do técnico no Palmeiras

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 18/11/2021 Abel Ferreira tem contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro de 2022



Abel Ferreira ainda não anunciou se irá ou não aceitar a proposta da diretoria do Palmeiras para renovar seu contrato, que é válido somente até o fim de 2022. Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, na noite da última segunda-feira, 21, o treinador contou que já tomou uma decisão quanto ao tema, mas que irá comunicar os atletas palmeirenses primeiro. De acordo com o repórter Pedro Marques, do Grupo Jovem Pan, no entanto, as conversas para uma prorrogação de vínculo até 2023 estão avançadas. Segundo o setorista, o português não está interessado em fechar com o Benfica, que o procurou nas últimas semanas. “Ele não sente convicção na diretoria do Benfica ou de outros times da Europa. Ele sente que o Palmeiras deposita essa confiança nele. Tudo caminha para um final feliz”, afirmou durante o programa “Camisa 10”.

Na entrevista da última segunda-feira, Abel Ferreira deixou claro que estar perto da família é um termo inegociável para continuar no Brasil. “Vocês sabem que estou aqui no Brasil sem minha família. Estou aqui sozinho. Minha família aqui são meus jogadores. Eles vão ser os primeiros a saber da minha decisão. É verdade que tenho uma proposta com o Palmeiras para renovar. Tive uma conversa com a Leila na sexta-feira. As primeiras pessoas que têm de saber são meus jogadores. O que eu sou hoje aqui no Brasil, eu devo a eles, porque de fato nós construímos uma verdadeira equipe”, relatou o treinador, campeão da Libertadores duas vezes e detentor de uma taça da Copa do Brasil e outra da Recopa Sul-Americana.