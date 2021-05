Adversário do Palmeiras na Libertadores, Defensa y Justicia tem 15 desfalques por Covid-19

Além dos jogadores, sete membros da comissão técnica também estão em isolamento

O Defensa y Justicia, adversário do Palmeiras nesta terça-feira, 4, na Copa Libertadores está sofrendo um surto de Covid-19. Ao todo, são 15 jogadores infectados pela doença além de sete membros da comissão técnica. Todos são desfalques para a partida da terceira rodada do torneio: Meza, Enzo Fernández, Pizzini e o centroavante Braian Romero. Frías, Isnaldo, Rotondi, Paredes, Merentiel, Escalante, González, Amadé, Martínez, Juan Tomicich e Cannavo são os outros atletas fora. Nicolás Diez, auxiliar técnico, o preparador físico Martin Bressan, o cinesiologista Sergio Serrizuela, o preparador de goleiros Carlos San Martin, o massagista Miguel Ros, o coordenador Fabio Abraham e o ajudante da rouparia Martín Acevedo também estão em isolamento. O treinador Sebastián Beccacece informou no fim de semana que foram diagnosticados 16 casos em apenas cinco dias.

Esse será o segundo confronto entre as equipes neste ano. Os dois se enfrentaram na decisão da Recopa Sul-Americana, com vitória da equipe argentina. O jogo desta terça acontece na Argentina às 21h30 (horário de Brasília) e decide quem será o líder do Grupo A. O Palmeiras tem seis pontos em dois jogos, enquanto o Defensa tem quatro pontos em duas partidas. Completam a chave o Independiente Del Valle com um ponto e o Universitario-PER, zerado.