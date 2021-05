Flavio Prado faz alerta ao São Paulo após empate com o Corinthians; assista 

Mesmo após o Tricolor aumentar a sua invencibilidade para nove partidas e garantir a primeira posição na classificação geral do Paulista, o comentarista do Grupo Jovem Pan disse que o time liderado por Hernán Crespo precisa ficar esperto

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Twitter/@São PauloFC Flavio Prado faz alerta durante bom momento do São Paulo



O São Paulo buscou o empate contra o Corinthians no último minuto, aumentou a sua invencibilidade para nove partidas e garantiu a primeira colocação na classificação geral do Campeonato Paulista. O Tricolor, ainda assim, tem que ficar esperto quanto a uma queda de rendimento nas próximas partidas. Quem faz o alerta é o comentarista Flavio Prado, do Grupo Jovem Pan, que vê a maratona são-paulina como extremamente desgastante para a equipe comandada por Hernán Crespo – na próxima quarta-feira, 5, o time já volta a campo para encarar o Racing, na Argentina, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

“Precisa ver a conta agora. Em algum momento, a conta chega! Enquanto o time está ganhando, não tem jogador machucado. A contusão acontece quando a equipe começa a perder. É verdade! É normal isso e até psicológico. Então, o São Paulo viveu um abril perfeito, mas o trabalho só está começando, a cobrança é ainda maior e a expectativa do são-paulino é enorme. Então, o Crespo, que era o cara mais bonito do mundo, pode começar a ficar feio. Se não sai o pênalti no final do jogo, ele ficaria feio”, disse ao longo do programa “Esporte em Discussão” desta segunda-feira, 3.

