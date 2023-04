Torcedor do Fluminense é morto a tiros por policial penal em bar nos arredores do Maracanã

Outro torcedor também foi baleado e está internado em um hospital particular da zona norte do Rio de Janeiro

Reprodução/Facebook/41º Batalhão de Polícia Militar - PMERJ Autor dos disparos foi detido pela polícia logo após o crime e conduzido para a Delegacia de Homicídios, na Barra da Tijuca



Na noite deste sábado, 1, após a primeira partida da final do Campeonato Carioca, um torcedor do Fluminense morreu e outro ficou ferido após serem baleados em um bar nos arredores do estádio do Maracanã. Identificado como Marcelo de Lima, o atirador é um inspetor de Polícia Penal. Após uma discussão, ele sacou a arma e efetuou disparos contra Thiago Leonel Fernandes da Motta, que morreu na hora, e Bruno Tonini Moura, que está internado em um hospital particular da zona norte do Rio de Janeiro. O autor dos disparos foi detido logo após o crime, conduzido para uma delegacia e depois levado para a Delegacia de Homicídios, na Barra da Tijuca. Ele foi indiciado por homicídio qualificado e deve passar por uma audiência de custódia, na qual a prisão deve ser mantida. No começo de março, outro episódio de violência nos arredores do Maracanã ocorreu em um confronto entre torcidas organizadas do Flamengo e do Vasco da Gama. Duas pessoas morreram e outras dez ficaram feridas. Por causa desta ocorrência, as torcidas envolvidas de ambos os times estão temporariamente banidas dos estádios de futebol da cidade.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga