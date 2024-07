Agustín Giay revela que recebeu sondagem do Atlético de Madrid, mas preferiu o Palmeiras

Apresentado nesta terça-feira pelo Verdão, jogador argentino é lateral-direito de origem, mas disse que pode desempenhar várias funções em campo

O Palmeiras apresentou nesta terça-feira (9) o lateral-direito Agustín Giay como reforço para o restante da temporada. Vindo do San Lorenzo, da Argentina, Giay revelou ter recebido sondagens do Atlético de Madrid, mas optou pelo Brasil para continuar seu desenvolvimento. “Acho que ainda preciso me formar mais porque sou muito jovem. Quis vir para um clube como o Palmeiras, onde posso crescer e jogar muitas partidas. No futebol brasileiro, joga-se muito e isso pode me fazer evoluir bastante. Quero ficar muito tempo aqui, ganhar muitos títulos; é para isso que estou vindo. Acredito que dei um passo certo”, afirmou o jogador. Embora seja lateral-direito de origem, Giay se considera um jogador versátil e se colocou à disposição do técnico Abel Ferreira para atuar em diversas posições. “Comecei como volante e depois passei para lateral-direito. Conforme fui crescendo, joguei em sistemas com três zagueiros, quatro defensores. Em relação à minha posição específica, não tenho uma preferência: estou aqui para contribuir com a equipe”, explicou.

Giay também expressou confiança em sua prontidão para entrar em campo e falou sobre sua adaptação ao clube. Segundo ele, desde sua chegada tudo tem caminhado muito bem, e ele elogiou bastante a estrutura encontrada. “Não tive problemas em me adaptar. Fiquei muito impressionado com a estrutura. Não há nenhum clube na Argentina com uma estrutura assim. Há muitas pessoas trabalhando aqui, excelentes equipamentos na academia, suporte de fisiologia, nutricionista e cozinheiro. Estou muito satisfeito e pretendo aproveitar tudo isso para melhorar ainda mais”, concluiu.

Publicada por Felipe Cerqueira