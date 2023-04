Atual campeão, Palmeiras vence o Cuiabá por 2 a 1 na estreia do Brasileirão

Endrick marcou o primeiro gol do Verdão e do Campeonato Brasileiro; Raniele empatou e Flaco López definiu a vitória

KAREN FONTES/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO Promessa do futebol brasileiro, Endrick marcou o primeiro gol do Palmeiras e o primeiro gol do Brasileirão 2023



Atual campeão, o Palmeiras estreou no Campeonato Brasileiro 2023 com vitória contra o Cuiabá por 2 a 1. No Allianz Parque, os donos da casa começaram muito bem. Logo aos 5 minutos, Dudu cruzou milimetricamente para Endrick, na pequena área, empurrar para o fundo das redes e marcar o primeiro gol do Campeonato Brasileiro. O alviverde se manteve em cima e teve outras chances, mas não conseguiu ser efetivo. O Cuiabá igualou a partida e nos acréscimos, Raniele empatou de cabeça. Aos 40 minutos, Abel Ferreira foi expulso depois de tomar dois cartões amarelos por reclamação. No segundo tempo, o jogo continuou igual até que aos 11 minutos, Felipe Augusto foi expulso e deixou o Cuiabá com 10 em campo. Aproveitando a vantagem, aos 17 minutos, Navarro ficou de frente com Walter e o goleirão fez grande defesa. Mas dois minutos depois, Flaco López recebeu sozinho e fez o segundo do Palmeiras. Aos 45, Weverton fez grande defesa para garantir a vitória. No último minuto, Breno Lopes fez o terceiro, mas o lance foi anulado por impedimento. No segundo jogo das 16h, o Fluminense fez 3 a 0 no América-MG. Na próxima rodada, o Palmeiras viaja para enfrentar o Vasco no domingo, dia 23, às 16h (horário de Brasília), enquanto o Cuiabá recebe o Red Bull Bragantino no sábado, dia 22, às 18h30.