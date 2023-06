Bahia marca no fim e encerra invencibilidade do Palmeiras no Brasileirão

Tricolor de Aço venceu por 1 a 0 e se distancia da zona do rebaixamento; alviverde segue em segundo na tabela

JOãO AURELIO/ONZEX PRESS E IMAGENS/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras entrou com time alternativo por desfalques da Data Fifa



O Bahia recebeu o Palmeiras nesta quarta-feira, 21, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro e venceu por 1 a 0. O Palmeiras era o único time que estava invicto no campeonato. A partida foi bem disputada e o resultado deixa o Verdão em segundo na tabela, enquanto o Tricolor de Aço é o 14º, com quatro pontos acima da zona do rebaixamento. Mesmo desfalcado pela Data Fifa, o Palmeiras entrou em campo com um time alternativo e teve mais domínio do jogo, mas não conseguiu superar o time baiano. No primeiro tempo, Zé Raphael teve uma chance e Artur outra. No segundo tempo, o goleiro Marcos Felipe se destacou com duas defesas difíceis para evitar o gol alviverde. Nos acréscimos, Tarciano aproveitou rebote do goleiro Lomba e marcou o gol da vitória. No fim de semana, o Palmeiras recebe no Allianz Parque o líder Botafogo, que entra em campo amanhã. Já o Bahia viaja para o Rio e enfrenta o Fluminense.