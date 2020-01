Barcelona oficializa proposta por Matheus Fernandes, diz site

Agência Palmeiras/Divulgação Matheus Fernandes



O Barcelona enfim oficializou a oferta pelo volante Matheus Fernandes, do Barcelona. Segundo o GloboEsporte.com, o clube catalão ofereceu 6 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões) para contar com o jovem de 21 anos. Essa é a primeira proposto oficial dos espanhóis pelo jogador do Palmeiras.

Além do valor oferecido para tirar inicialmente Matheus Fernandes, o Barcelona está disposto a colocar bônus por metas alcançadas pelo volante, segundo o GloboEsporte.com. Porém, para contratar o jovem, o clube catalão vai precisar do aval do Botafogo, dono de parte dos direitos econômicos de Matheus Fernandes.

No início da temporada passada, o Verdão comprou do Botafogo 75% dos direitos do jogador por 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 15,5 milhões à época).

O volante tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2023. Essa não foi a primeira vez que o Barça sondou o jogador. O interesse inicial começou em 2017, quando o jogador ainda atuava pelo Botafogo.