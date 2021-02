Bolsonaro conversa com Breno Lopes e Felipe Melo antes da estreia do Palmeiras no Mundial

Por chamada de vídeo, presidente disse que mandou fazer pôster do gol do título da Libertadores para colocar em seu gabinete

Eduardo Carmin/Estadão Conteúdo - 02/12/2018 Ao lado de Felipe Melo, o presidente Jair Bolsonaro regue a taça do título brasileiro de 2018



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) conversou por uma chamada de vídeo com os jogadores palmeirenses Felipe Melo e Breno Lopes neste sábado, 6, para desejar boa-sorte à equipe alviverde na disputa do Mundial de Clubes, disputado no Catar. O Verdão estreará na competição amanhã, contra o Tigres, do México, em busca de uma vaga na decisão. A conversa foi divulgada no Twitter pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do capitão. Jair Bolsonaro é torcedor do Palmeiras, embora use constantemente camisas de outros clubes. Até a do Corinthians, principal rival do clube palestrino, ele já vestiu.

No bate-papo com o volante e o atacante, Jair Bolsonaro disse que mandou fazer um pôster do gol de Breno Lopes na final da Libertadores. O Palmeiras venceu o Santos com um gol do ex-atleta do Juventude nos acréscimos do segundo tempo. “Fala, Breno. Rapaz, no meu gabinete eu mandei fazer uma foto monstro de você subindo atrás do Pará e fazendo o gol. Está a coisa mais linda. Está lá, na presidência da República. Pena que você não pode jogar, mas tudo bem”, disse o chefe de Estado. Breno foi contratado em novembro, fora da janela de transferências da Fifa. Ele viajou ao Catar com o elenco, mas não poderá entrar em campo.

Felipe Melo entrou na conversa e disse para Bolsonaro: “Eu falei que era para ele [Breno] estar comemorando acesso da Série B [para a Série A]. Agora virou o mito, um herói”. O ilustre torcedor palmeirense lembrou que o atacante veio do Juventude e mandou um recado: “Tem gente que nasce para decidir, eu aqui e você aí”. O Verdão busca no Catar o seu primeiro Mundial de Clubes. Se passar do Tigres, a equipe enfrentará, na quinta-feira, o vencedor do duelo entre Bayern de Munique e Al Ahly, do Egito. A estreia dos alemães será na segunda-feira, 8.