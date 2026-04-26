Bragantino x Palmeiras: assista à transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Campeonato Brasileiro

Arte: Jovem Pan

Bragantino e Palmeiras se enfrentam neste domingo (26), às 18h30, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo a partir das 18h, com narração Fausto Favara, comentários de Fábio Piperno e Felippe Facincani e reportagem de Pedro Marques.

Assista à transmissão