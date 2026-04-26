Jovem Pan > Esportes > Futebol > Palmeiras > Bragantino x Palmeiras: assista à transmissão da Jovem Pan ao vivo

Bragantino x Palmeiras: assista à transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Campeonato Brasileiro

  • Por Jovem Pan
  • 26/04/2026 18h00
  • BlueSky
Arte: Jovem Pan IMG-20260425-WA0018

Bragantino e Palmeiras se enfrentam neste domingo (26), às 18h30, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo a partir das 18h, com narração Fausto Favara, comentários de Fábio Piperno e Felippe Facincani e reportagem de Pedro Marques.

Assista à transmissão 

  • BlueSky
  • Tags:

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >