Brasileirão: Palmeiras vira contra o América-MG e levanta a taça de campeão com festa no Allianz Parque

VICTOR MONTEIRO /W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Gustavo Scarpa se despediu do Palmeiras marcando gol e sendo o destaque da partida



A noite foi de festa no Allianz Parque. Na noite desta quarta-feira, 09, o já campeão do Brasileiro 2022 recebeu o América-MG e venceu por 2 a 1, de virada. O último jogo em casa foi marcado pela festa do título, com a taça entregue pela CBF e a torcida lotando as arquibancadas. Mas quem saiu na frente foram os mineiros, aos 15 minutos, com Benítez. Aos 42, Gustavo Scarpa deixou tudo igual batendo pênalti. No segundo tempo, o alviverde veio com tudo e ‘bombardeou’ a área adversária. Até que aos 41, Murilo subiu mais alto que a zaga e marcou o gol da vitória. A torcida fez bela festa na arquibancada e ovacionou Scarpa quando ele foi substituído. O meio-campista se despede do alviverde rumo ao Nottingham Forest, da Inglaterra. Na última rodada, o Verdão joga contra o Internacional e o Coelho encara o Atlético-GO.