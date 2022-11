Em jogo com expulsões, Corinthians busca empate com o Coritiba em 2 a 2

Bruno Méndez e Vítor Pereira foram expulsos no primeiro tempo por reclamação; Timão segue em 4º e Coxa é 15º

VINICIUS DO PRADO/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians teve muitos desfalques no jogo contra o Coritiba e com um a menos conseguiu empatar o jogo



Com a classificação à Copa Libertadores garantida, o Corinthians entrou em campo contra o Coritiba um pouco desestabilizado. No primeiro tempo, ficou sem o zagueiro Bruno Méndez e Vítor Pereira por reclamação. Mas conseguiu se reestruturar e buscar o empate em 2 a 2. O resultado deixa o Timão em 4º, enquanto o Coxa é o 15º. Quem abriu o placar no Couto Pereira foi Alef Manga, com um belo gol pela esquerda aos 10 minutos. Aos 30, Du Queiroz deixou tudo igual com gol de cabeça. No entanto, aos 37, a arbitragem marcou pênalti para os donos da casa e Alef Manga foi para a cobrança e converteu, recolocando o Coritiba em vantagem. A marcação rendeu as expulsões de Bruno Méndez e Vítor Pereira. No segundo tempo, com um a menos, o Corinthians se manteve competitivo e aos 3 minutos, Yuri Alberto chutou na saída do goleiro para empatar. Na última rodada, o Timão encara o Atlético-MG e o Coritiba joga contra o Cuiabá.