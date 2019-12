Campeão sobre o Palmeiras, lenda do United diz que valoriza mais título no badminton do que o Mundial

Reprodução O ex-volante inglês Paul Scholes foi um dos maiores jogadores da história do Manchester United



Um dos maiores jogadores da história do Manchester United, Paul Scholes polemizou. Em entrevista exclusiva à Rádio BBC, o ex-volante, que foi duas vezes campeão do mundo com a equipe inglesa – uma delas sobre o Palmeiras, em 1999, e outra diante da LDU, em 2008 –, disse que valoriza mais um título que conquistou no badminton quando era mais novo do que o do torneio intercontinental de clubes.

“Você quer vencer uma vez que está lá, mas não acho que foi algo que estávamos desesperados para vencer. Se agora alguém perguntar “Que troféus você conquistou nesses anos?”, não acho que eu mencionaria o Mundial de Clubes. Eu realmente… Não estou brincando, é sério. Mas isso pode ganhar importância com o passar dos anos”, disparou.

Questionado, entre risadas, qual troféu era mais importante entre o título que conquistou jogando badminton na juventude e o Mundial, Scholes não hesitou. “Meu troféu no badminton!”, respondeu, aos risos.

A fala pode soar como uma provocação ao Liverpool, maior rival do United e campeão mundial pela primeira vez após vitória sobre o Flamengo, no Catar. Mas o ex-volante garante que jamais colocou a conquista do Mundial como uma meta para a sua carreira.

“Parece que o Liverpool agora… Eles gostaram, celebraram e provavelmente vão mencionar, e por que não? Mas quando estávamos jogando, não era tão sério. Eu não acho. Olhando para trás, estávamos um pouco feliz, mas não era algo que você estabelecia como meta como jogador. Eu não acho”, finalizou.