Campeonato Paulista: Palmeiras vence Ituano por 2 a 0 e está na semifinal

RAFAEL ASSUNçãO/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO

Com a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista, o Palmeiras não teve dificuldades para avançar para as semifinais da competição. Nesta quarta-feira, 23, o Verdão recebeu o Ituano, no Allianz Parque, pelas quartas de final e venceu por 2 a 0. O jogo foi ‘decidido’ bem no comecinho. Aos 50 segundos, a bola bateu no braço de Cleberson e o árbitro marcou pênalti. Raphael Veiga foi para a cobrança e marcou. O Ituano até tentou reagir mandando uma bola na trave, mas foi só isso. No segundo tempo, Rony deixou o dele aos 10 minutos de jogo. Aos 40 minutos, Breno Lopes marcou o terceiro, mas o lance foi anulado por impedimento. Nos acréscimos, o juíz expulso Breno Lopes por ‘tentativa de agressão’ ao adversário, mas o VAR recomendou revisão e ele voltou atrás, dando apenas amarelo. RB Bragantino e São Paulo também avançaram de fase, resta o jogo entre Corinthians e Guarani, nesta quinta-feira, para definir os confrontos das semifinais.