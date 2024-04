Sem apresentar provas, Textor diz que vitória do Palmeiras contra o São Paulo em 2023 foi manipulada

Dono do Botafogo afirma estar convicto que Verdão teve caminho até o título do Campeonato Brasileiro facilitado por atletas adversários; clubes repudiaram declarações do empresário

Cesar Greco/Palmeiras Piquerez e Endrick comemoram gol do Palmeiras na goleada sobre o São Paulo no Brasileiro de 2023



John Textor, em seu site oficial, dono da SAF que controla o Botafogo, publicou uma nota nesta segunda-feira (1º) reiterando acusações contra o Palmeiras, alegando manipulação de resultados em dois jogos do Campeonato Brasileiro. O americano, no entanto, não apresentou provas concretas para respaldar suas alegações. Ele mencionou duas vitórias do clube paulista, uma sobre o Fortaleza por 4 a 0, em 2022, e outra no clássico com o São Paulo, por 5 a 0, no ano passado. Segundo relatórios contratados por ele, quatro time cearense teriam excedido limites que sugerem manipulação de resultados. No Majestoso, teriam sido cinco os atletas são-paulinos que, na visão dele, apresentaram comportamento suspeito. O Tricolor já havia assegurado sua vaga na Libertadores 2024. “A vitória por 5 a 0 do Palmeiras, que foi o começo de uma virada aparentemente impossível (e agora histórica) sobre uma equipe do Botafogo que tinha o recorde de pontos do primeiro turno do Brasileirão, após 14 vitórias em 17 jogos, foi manipulada. O jogo entre Palmeiras e São Paulo em outubro de 2023 foi, de acordo com especialistas e inteligência artificial, manipulado por pelo menos cinco jogadores do São Paulo. Sete jogadores mostraram desvios anormais em situações cruciais de gols, mas apenas cinco ultrapassaram limites que deixam clara e convincente a manipulação. É preciso deixar claro que a prova não estabelece motivos, e também não sugere que nenhum clube foi responsável pela manipulação além dos jogadores identificados”, escreveu.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O São Paulo repudiou as acusações de Textor e anunciou que tomará medidas legais contra o empresário. Em sua defesa, o Palmeiras chamou as acusações de Textor de “bizarra tentativa de justificar a perda do título”. O dono do Botafogo afirmou ter enviado seus relatórios para procuradores, alegando “100% de confirmação” de manipulação nos jogos mencionados. Ele também mencionou a participação de árbitros, tanto de campo quanto do VAR, em supostas manipulações de resultados no Brasileirão. O Fortaleza ainda não se manifestou.

Veja a manifestação do São Paulo