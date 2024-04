Com gol no último minuto, Palmeiras busca virada, vence Del Valle e assume a liderança do Grupo F

Base alviverde foi decisiva para mudar o resultado da partida; Endrick, Lázaro e Luis Guilherme foram os autores dos gols

EFE/ José Jácome Lázaro Vinícius de Palmeiras celebra un gol este miércoles, en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores



O Palmeiras venceu, de virada, o Independiente Del Valle por 3 a 2, nesta quarta-feira (24), pela terceira rodada da Libertadores. Quem viu o primeiro tempo do Palmeiras diante do Dell Valle não imaginaria que o time seria capaz de virar sobre o time equatoriano. A equipe de Abel Ferreira fez um primeiro tempo muito ruim. Foi dominado pelo Dell Valle que marcou duas vezes ainda na primeira etapa. O primeiro gol, foi golaço. Kendry Páez bateu de esquerda de fora da área sem chance para Weverton. O Segundo, veio da cabeçada de Michel Hoyos. Após uma saída errada de Piquerez, o time equatoriano aproveitou a bobeada e marcou o seu segundo aos 38 minutos. Até os acréscimos do primeiro tempo, o Palmeiras não tinha chegado a área adversária.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Passou toda a primeira etapa só se defendendo. Mas, Endrick apareceu no finalzinho e diminuiu a vantagem. A jogada começou dos pés de Rony, que não desistiu e evitou que a bola saísse para escanteio. O atacante voltou o jogo, olhou para frente e encontrou Endrick que marcou. O segundo tempo, o alviverde era outros. Estava mais ofensivo e não deu chance para o time da casa. Abel mexeu. Colocou os garotos da base, que fizeram a diferença. Lázaro empatou a partida aos 81. Luis Guilherme marcou já nos minutos final e fez o terceiro. Vitória palmeirense e fim da invencibilidade em casa do Dell Valle, que não perdia há cerca de oito meses jogando em seu estádio. O resultado coloca o Palmeiras na primeira posição do Grupo F.