Com gols de Menino e Raphael Veiga, Palmeiras bate a Ferroviária e se isola na liderança geral do Paulistão

Com a vitória, o Verdão soma 27 pontos; o time de Araraquara é o lanterna do Grupo C, com apenas oito pontos

GERO RODRIGUES/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Gabriel Menino e Raphael Veiga marcam e Palmeiras vence a Ferroviária



O Palmeiras venceu por 2 a 1 a Ferroviária, na noite deste domingo, no Allianz Parque, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista 2023. Com a vitória, o Verdão segue na liderança do Grupo D, com 27 pontos, e se isola na primeira colocação geral da competição. Por outro lado, o time de Araraquara continua na lanterna do Grupo C, com apenas oito pontos. Em relação ao jogo deste domingo, o Palmeiras abriu o placar no fim da primeira etapa com Gabriel Menino. O meia Raphael Veiga levantou a bola na área e Gabriel Menino subiu para cabecear sozinho e estufar a rede adversária. O segundo gol saiu aos 17 minutos do segundo tempo. Desta vez foi Raphael Veiga que marcou. Marcos Rocha rolou para o meia, que girou e mandou uma bomba para o gol de Saulo, que não teve chance de fazer a defesa. A Ferroviária ainda descontou no fim da partida com o atacante Matheus Lucas, que entrou sozinho na área, livre de marcação, para cabecear e finalizar. Palmeiras 2 a 1 contra a Ferroviária.