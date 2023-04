Com time reserva, Palmeiras perde para o Bolívar por 3 a 1 na Libertadores

Verdão teve dificuldades na altitude de La Paz e é o lanterna do Grupo C

EFE/ Javier Mamani Palmeiras foi até a Bolívia com time reserva e perdeu para o Bolívar



No meio da disputa do título do Campeonato Paulista, o Palmeiras foi com time reserva para a Bolívia enfrentar o Bolívar na estreia da Copa Libertadores da América e perdeu por 3 a 1. A equipe brasileira não apresentou um bom futebol e a história do jogo foi a seguinte: o Palmeiras abriu o placar cedo, logo aos 13 minutos, Flaco López fez bonita jogada pela direita e bateu no ângulo do goleiro Lampe, anotando um golaço. Mas não demorou muito e aos 20, Pablo Hervías apareceu sozinho na pequena área e cabeceou para o gol, empatando a partida. Aos 43 minutos, Jailson foi expulso por colocar a mão na bola de forma intencional e dois minutos depois, Bejarano virou para o Bolívar. No início do segundo tempo, Sagredo foi expulso e ficou tudo igual no campo. O Palmeiras melhorou e levou perigo ao gol de Lampe, mas aos 44, Uzeda recebeu livre e marcou o terceiro. O resultado deixa o Bolívar em primeiro no Grupo C, empatado com o Cerro Porteño que venceu o Barcelona SC por 2 a 1. Na próxima rodada, o Verdão recebe o Cerro, em casa, no dia 20 de abril.