Com time reserva, Palmeiras vence o Ituano no Campeonato Paulista

Verdão vence a segunda no Estadual e se prepara para decidir a Supercopa do Brasil contra o Flamengo no sábado

EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras entrou com time reserva em Itu e correspondeu às expectativas de Abel Ferreira



Tentando se recuperar do início de temporada instável, o Palmeiras enfrentou o Ituano nesta quarta-feira, 25, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, no estádio Novelli Júnior, em Itu, e venceu por 3 a 1. Prestes a disputar a Supercopa do Brasil contra o Flamengo, o técnico Abel Ferreira escalou uma equipe reserva, que deu conta do recado. Em conta-ataque rápido aos 30 minutos, Mayke cruzou e Rafael Navarro empurrou para as redes. No segundo tempo, aos sete minutos, o Ituano empatou com Person. O time da casa melhorou no jogo, mas o Verdão conseguiu retomar o controle. Aos 22 minutos, o Palmeiras balançou as redes, mas a arbitragem anulou por toque na mão. Então, aos 27 minutos, em cobrança de escanteio, a bola bateu na zaga do Ituano e morreu no fundo da rede. Aos 35, o árbitro marcou pênalti para o Palmeiras. Bruno Tabata foi para a cobrança e converteu, fazendo 3 a 1. O resultado coloca o Verdão em primeiro no Grupo D, enquanto o Ituano é lanterna do Grupo C.