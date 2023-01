Manchester United vence o Nottingham Forest por 3 a 0 e se aproxima da final da Copa da Liga

Rashford, Weghorst e Bruno Fernandes marcaram os gols dos Red Devils no primeiro jogo da semifinal

Reprodução/ twitter @ManUtd Rashford tem sido o nome do United nas últimas partidas



O Manchester United deu um grande passo rumo à final da Copa da Liga Inglesa (Carabao Cup) nesta quarta-feira, 25, ao vencer o Nottingham Forest por 3 a 0, no City Ground. O Nottingham teve a ex-dupla palmeirense Danilo e Scarpa no meio de campo como titulares. O placar foi aberto cedo. Logo aos 6 minutos, Marcus Rashford avançou pela esquerda e bateu no canto do goleiro Hennessey. O atacante vive grande fase após a Copa do Mundo, com 10 gols em 10 jogos. Aos 45 minutos, Weghorst aproveitou rebote do goleiro e ampliou o marcador. Foi seu primeiro gol pelo United. Aos 44, Bruno Fernandes chutou forte da entrada da área e fez o 3º. O jogo de volta será na próxima quarta-feira. Na outra “perna”, o Newcastle venceu o Southampton por 1 a 0. A volta será na terça-feira.