Copa do Brasil: CBF muda horário do jogo de volta da decisão entre Palmeiras x Grêmio

Primeira partida será no próximo domingo, dia 28, na Arena do Grêmio; jogo de volta será no Allianz Parque, em 7 de março

Reprodução Copa do Brasil 2020 será decidida entre Palmeiras e Grêmio



Na tarde desta segunda-feira, 22, a Confederação Brasileira de Futebol – CBF anunciou a alteração do jogo de volta da final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio, que será disputada no dia 07 de março, no Allianz Parque, em São Paulo. A partida estava marcada para acontecer às 16h (horário de Brasília), mas agora terá início às 18h. A justificativa da entidade para a mudança foi ‘ajuste de tabela’. A decisão começa a ser disputada no dia 28, às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Caso conquiste a taça, esta será a quarta vez que o Verdão se consagra campeão da Copa do Brasil. Se o título for gaúcho, o Imortal Tricolor iguala o Cruzeiro como o maior vencedor da competição, com seis títulos.