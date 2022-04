Danilo, do Palmeiras, pede desculpas por chamar são-paulinos de ‘bambis’: ‘Exagerei nas brincadeiras’

O meio-campista palmeirense reforçou que exagerou na provocação ao São Paulo e que tal atitude, considerada homofóbica, não se repetirá

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Danilo, do Palmeiras, disputa jogada com Rodrigo Nestor, do São Paulo, na grande final do Paulistão 2022



O meio-campista Danilo, do Palmeiras, foi duramente criticado nas redes sociais por ter chamados os são-paulinos de “bambis” durante a comemoração do título do Campeonato Paulista 2022, ainda no gramado do Allianz Parque, após a goleada aplicada no Tricolor. Depois da repercussão, o jovem revelado na Academia de Futebol usou suas redes sociais para pedir desculpas. “Estou aqui para pedir desculpas a todos pela forma como me comportei depois da conquista do título paulista. Acabei me deixando levar pelo calor do momento e usei algumas palavras que não deveria ter usado. Sou negro, nasci no Nordeste e vim de família humilde. Jamais faria algo com a intenção de agredir ou ofender alguém. Quem me conhece sabe do meu caráter e de todas as dificuldades que superei para chegar a um dos maiores clubes do futebol mundial”, escreveu o atleta, em sua conta no Instagram.

Danilo reforçou que exagerou na provocação ao São Paulo e que tal atitude, considerada homofóbica, não se repetirá. “Faço parte do elenco profissional do Palmeiras desde 2020 e sempre cumpri todas as regras. Dentro de campo, sou um atleta disciplinado, leal, que toma poucos cartões e procura fazer o melhor pela equipe. Mas, fora de campo, sou um ser humano que acerta e erra, como qualquer outro. Exagerei nas brincadeiras e, por isso, peço novamente desculpas. Sou jovem e estou disposto a aprender com tudo o que aconteceu”, finalizou o jogador, um dos destaques do time de Abel Ferreira na campanha do título estadual.

"OS BAMBI TÃO CAGADO" AHAHHAHAHAHA EU TE AMO DANILO! pic.twitter.com/8S921qV68g — bruno (@brunonazareth_) April 3, 2022