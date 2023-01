Danilo se despede do Palmeiras e afirma que levará ‘time e torcida no coração’

Volante foi negociado com o Nottingham Forest, da Inglaterra, numa transação de mais de R$ 100 milhões; jogador foi bicampeão da Libertadores, bicampeão nacional, campeão estadual e da Recopa com o alviverde

Cesar Greco/Flickr/sepalmeiras Danilo foi negociado pela direção palmeirense ao Nottingham Forest, da Inglaterra



O volante Danilo utilizou as suas redes sociais na noite da última sexta-feira, 12, para realizar uma publicação em que se despede da Sociedade Esportiva Palmeiras. O atleta foi negociado pela diretoria alviverde com o Nottingham Forest, da Inglaterra, em uma transação de R$ 110 milhões. Danilo jogará junto de Gustavo Scarpa, outro ex-palmeirense que passou a integrar o elenco do Forest que disputa a Premier League. Na publicação, um vídeo com os melhores momentos do jogador com a camisa do Palmeiras. No clube, o jogador de 21 anos de idade conquistou seis títulos: Libertadores (2020 e 2021), um Brasileiro (2022), um Paulista (2022), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Copa do Brasil (2020). “À toda torcida palmeirense, que me apoiou desde o começo, cada um, obrigado. Obrigado pelo apoio, pelas críticas que me fizeram melhorar também. Só tenho a agradecer. Vou levar o time e a torcida no meu coração, torcendo por cada título e vitória do Palmeiras”, afirmou o volante em vídeo. O palmeirense também agradeceu pela estrutura do clube e afirmou que realizará um sonho em jogar na Europa.

Confira o texto na íntegra abaixo:

“Pois é, chegou o dia de me despedir do @palmeiras, o clube em que realizei tantos sonhos. Foram 5 anos desde a base e aqui neste clube conquistei títulos que sempre sonhei, desde a minha época de Paçoca, lá na Fazenda Coutos III. Com essa camisa conquistamos 2 Libertadores, 1 Copa do Brasil, 1 Campeonato Brasileiro, 1 Campeonato Paulista e 1 Recopa, aqui fui abraçado e também criticado mas acima de tudo fui muito feliz!

Agradeço a Deus por estar comigo em todos os momentos, minha família pra quem vivo, meus amigos de dentro e de fora do clube, agradeço a comissão técnica e aos demais colaboradores por todos estes anos. Aos torcedores do Palmeiras meu respeito e agradecimento por me apoiar em todos os momentos, agradeço também meu staff por sonhar meus sonhos comigo.

Vou realizar mais um sonho e tenham certeza, levo uma bagagem pesada, cheia de experiências e vivências e nela vai um Brasil comigo, sempre, aonde eu estiver!

Valeu Palmeiras! 💚”