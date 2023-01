Guia do Paulistão 2023: saiba tudo sobre o Estadual mais importante do país

Com homenagens ao Rei Pelé, campeonato começa neste sábado e vai até abril; grandes não fizeram grandes contratações, mas mantiveram suas estrela

Montagem sobre fotos: Palmeiras, saopaulofc.net, Agência Corinthians e Santos FC Campeonato Paulista entregará a maior premiação da história



Neste sábado, 14, começa o Campeonato Paulista de 2023. A 122ª edição do Estadual mais importante do país entregará R$ 5 milhões ao campeão, valor superior à premiação entregue em 2022 (R$ 3,5 milhões) e ao de outros campeonatos do mesmo tipo espalhados pelo país. O sistema de disputa é o mesmo dos últimos anos: 16 equipes divididas em quatro grupos — definidos em sorteio —, com quatro times cada e confrontos apenas fora das chaves. Os dois primeiros de cada chave avançam de fase e os dois piores da classificação geral são rebaixados. As quartas de final e semifinais são disputadas em jogo único, e as finais, em ida e volta. A decisão está marcada para 9 de abril. Nesta edição, Portuguesa e São Bento são as novidades após subirem para a primeira divisão. Atual campeão, o Palmeiras estreia justamente contra o São Bento, neste sábado, às 18h30. O troféu entregue ao campeão homenageará Pelé, maior jogador da história e recordista de títulos paulistas (dez), morto em dezembro deste ano. “Esta é uma das séries de homenagens que a FPF está preparando para o Pelé nesta temporada”, informou a Federação Paulista.

O Verdão é favorito ao bicampeonato. Apesar da perda de Gustavo Scarpa, foi mantida a base do time campeão paulista e brasileiro. Além disso, o prodígio Endrick deve ganhar mais espaço na equipe comandada por Abel Ferreira. Vice no último Paulistão, o São Paulo ainda não fez grandes contratações, apesar do pedido do técnico Rogério Ceni por ao menos mais três reforços. “Com mais três peças talvez consigamos fazer um time mais equilibrado e que possa competir muito próximo dos melhores do Brasil”, disse o ídolo tricolor.

O Corinthians trouxe Romero de volta e conseguiu manter Yuri Alberto e Maycon, mas não Vítor Pereira, que, de forma polêmica, trocou o Timão pelo Flamengo. Já o Santos, sem dinheiro para movimentações impactantes no mercado, corre por fora, apostando mais uma vez na base (e no venezuelano Soteldo, que voltou no ano passado). Confira abaixo um breve guia do Paulistão 2023 para você começar o Estadual bem informado.

Grupos

Como citado acima, são quatro grupos com quatro times cada e, equipes da mesma chave não se enfrentam. Os dois primeiro avançam. Os dois últimos colocados na classificação geral serão rebaixados. Confira abaixo todas as chaves do Campeonato Paulista.

GRUPO A

Santos

Red Bull Bragantino

Botafogo-SP

Inter de Limeira

GRUPO B

São Paulo

Guarani

Mirassol

Água Santa

GRUPO C

Corinthians

Ituano

Ferroviária

São Bento

GRUPO D

Palmeiras

São Bernardo

Santo André

Portuguesa

Onde assistir?

A edição de 2023 será transmitida em sete plataformas. Assim como em 2022, a Record transmitirá em rede aberta. Na TV fechada, o Premiere e a TNT serão os responsáveis pela transmissão. No canal do Paulistão no YoutTube serão 16 partidas (14 exclusivas e os dois jogos das finais). Na categoria streaming, Paulistão Play, HBO Max e Estádio TNT Sports detêm os direitos de transmissão. Também será possível acompanhar as transmissões da Jovem Pan no YouTube.

Primeira rodada

A primeira rodada do Paulistão 2023 acontecerá entre os dias 14 e 15 de janeiro. O jogo de abertura será entre Inter de Limeira e São Bernardo, às 11h, no estádio Major José Levy Sobrinho. Confira abaixo todas as partidas e horários:

SÁBADO, 14

11h – Inter de Limeira x São Bernardo (Paulistão Play e Premiere)

15h30 – Portuguesa x Botafogo-SP (Paulistão Play, Premiere, TNT e HBO Max)

16h – Santo André x Guarani (Paulistão Play e Premiere)

18h30 – Palmeiras x São Bento (Paulistão Play e Premiere)

20h30 – Santos x Mirassol (Paulistão Play, Youtube e Premiere)

DOMINGO, 15

11h – Água Santa x Ferroviária (Paulistão Play e Premiere)

16h – Red Bull Bragantino x Corinthians (Paulistão Play, Premiere e Record)

18h30 – São Paulo x Ituano (TNT e HBO Max)

Taça Independência

As equipes que terminam entre o 9º e o 14º lugar na tabela, além dos eliminados das quartas de final (fora os cinco classificados para a Série A do Brasileirão), disputaram em 2022 o Troféu do Interior, uma competição a mais no calendário paulista. Nesta temporada a competição se chamará ‘Taça Independência‘. Os três melhores terão vaga na Copa do Brasil 2024.