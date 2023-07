Dodô é inscrito no BID e pode reforçar o Santos em clássico no Brasileirão

Lateral-esquerdo assume a posição que era de Lucas Pires, afastado do elenco após uma festa

Reprodução/ CBF Dodô estava no Atlético-MG e é novo reforço do técnico Paulo Turra



O técnico Paulo Turra ganhou uma ótima notícia nesta quinta-feira, 13. O recém-contratado Dodô foi liberado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pode estrar no clássico com o São Paulo, domingo, pelo Campeonato Brasileiro, no Morumbi. O lateral-esquerdo já trabalha entre os titulares e o clube aguardava apenas a inscrição oficial para mandá-lo a campo. Dodô assume a posição ocupada provisoriamente pelo garoto Kevyson, após o afastamento de Lucas Pires. O outro lateral da equipe, Felipe Jonatan, sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, passou por cirurgia e só volta em 2024. Dodô estava no Atlético-MG e está em plenas condições físicas. Paulo Turra também deve promover a volta do volante Dodi, na vaga do uruguaio Rodrigo Fernández, que terá de cumprir suspensão. O time provável contra o São Paulo terá João Paulo; João Lucas, Joaquim, Messias e Dodô; Dodi, Sandry e Lucas Lima; Lucas Braga, Marcos Leonardo e Mendoza.

*Com informações do Estadão Conteúdo