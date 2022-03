Deyverson provoca Corinthians e xinga Neto após título do Palmeiras; assista 

Conhecido por sua irreverência dentro e fora de campo, o atacante mais uma vez polemizou ao festejar com a torcida palmeirense

Montagem sobre fotos/Reprodução/Redes sociais/Instagram/@craqueneto Deyverson provocou Neto após título do Palmeiras na Recopa Sul-Americana



Herói do Palmeiras no tricampeonato da Libertadores da América, Deyverson comemorou mais um título com a camisa do Alviverde na noite da última quarta-feira, 2, com a vitória sobre o Athletico-PR, na decisão da Recopa Sul-Americana. Conhecido por sua irreverência dentro e fora de campo, o atacante mais uma vez polemizou ao festejar com a torcida palmeirense. Além de pegar uma faixa provocativa ao rival Corinthians, o centroavante puxou um canto da arquibancada xingando o ex-jogador Neto, ídolo do Timão e atual apresentador do programa “Os Donos da Bola”, da TV Bandeirantes. “Ei, Neto, vai tomar no c*”, gritou o atleta.

A relação entre Deyverson e Neto é estremecida. De acordo com o ex-jogador, tudo começou quando o atacante do Palmeiras fez sinais com os dedos em sua direção enquanto fazia uma live com o goleiro Jailson, atualmente no América-MG. “Deyverson, na próxima vez que vier na Band, vem aqui apontar o dedo para mim. Vem pessoalmente. Eu quebro seu dedo! Eu quebro seu dedo! Isso para não falar que você vai apanhar de mim quando eu te encontrar e onde eu te encontrar”, declarou Neto, durante o programa da TV Bandeirantes. Apesar disso, o ídolo da torcida corintiana tratou de parabenizar os comandados de Abel Ferreira por mais uma taça conquistada.