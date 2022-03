Palmeiras vence o Athletico-PR por 2 a 0 e é campeão da Recopa Sul-Americana

Zé Raphael e Danilo marcaram os gols da vitória do Verdão; o agregado terminou em 4 a 2

O Palmeiras conquistou o primeiro título da temporada. Na noite desta quarta-feira, 2, o time de Abel Ferreira recebeu o Athletico-PR, no Allianz Parque, para o segundo jogo da decisão da Recopa Sul-Americana e venceu por 2 a 0. O jogo foi morno, com maior domínio do Palmeiras em ambos os tempos, e pouca movimentação do Furacão no ataque. A rede só balançou no segundo tempo com o gol de Zé Raphael aos cinco minutos, em bela cobrança de falta. Rony ainda teve a chance de ampliar o placar, de bicicleta, mas o goleiro Santos fez grande defesa. Aos 42 minutos, Danilo chutou no cantinho e marcou o segundo. Com a vitória por 4 a 2 no agregado, a taça ficou na Barra Funda. Esse é o primeiro título do Verdão na competição. Na temporada passada, a equipe perdeu para o Defensa y Justicia nos pênaltis.