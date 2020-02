Dudu acha que não tem chance de ser convocado por Tite para seleção: ‘A gente aqui do Palmeiras não’

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Tite



O nome de Dudu sempre é lembrado pelos torcedores do Palmeiras como um possível convocado para a seleção brasileira. Porém, Tite, treinador do esquadrão canarinho, não parece ver o palmeirense com os mesmos olhos. O próprio atacante do Verdão já praticamente descartou uma eventual convocação.

“Isso (Dudu não ser convocado) é o treinador que tinha que explicar. De 2015 para cá, eu venho sendo um dos destaques do Brasil, aí sempre chega um jogador que se destaca um, dois, três meses e ele tem chance na seleção, enquanto a gente aqui do Palmeiras não tem (chance)”, afirmou em entrevista ao Esporte Interativo.

A última convocação de Dudu foi para o amistoso contra a Colômbia, em 2017, que contou apenas com jogadores que atuavam no Brasil.

“Às vezes falam que é porque eu não faço muitos gols, mas, no ano passado, fui o artilheiro da equipe e terminei como jogador que mais deu assistências no Brasil. De 2015 para cá, estou sempre nas seleções dos campeonatos. Então, a gente deixa essa resposta para o treinador”, continuou.

Dudu afirmou que Tite tem seus jogadores de confiança e sabe que ele não é um desses.

“Sei que ele (Tite) tem os jogadores dele também. A prioridade dele às vezes é chamar os jogadores da Europa. Mas, quando ele convoca alguns do Brasil, ele não me convoca. A gente fica triste, mas não tenho essa gana, não tenho esse pensamento de ‘não ir para a seleção é um desastre'”, finalizou.