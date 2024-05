Dudu participa de jogo-treino, é destaque de goleada do Palmeiras e se aproxima da volta

Atacante fez um gol de cabeça e deu duas assistências, uma delas de calcanhar, na vitória sobre o São Caetano por 8 a 1, na Academia de Futebol

O retorno de Dudu ao Palmeiras está cada vez mais próximo. Após nove meses afastado devido a uma lesão no joelho, o atacante vem se recuperando e adquirindo ritmo para voltar a jogar. Em um jogo-treino contra o São Caetano, na Academia de Futebol, Dudu marcou um gol na goleada por 8 a 1, enquanto os titulares comemoravam a vaga nas oitavas da Copa do Brasil. No entanto, nem tudo foram boas notícias no treino. Bruno Rodrigues, também em fase final de recuperação, sofreu uma nova lesão no joelho esquerdo e terá que passar por outra cirurgia, perdendo o restante da temporada. Dudu, por sua vez, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito em 2023 e vem se preparando para retornar ao time. O próximo compromisso do Verdão será na quinta-feira (30), contra o San Lorenzo, pela Libertadores.

Durante o jogo-treino, Dudu participou das três formações utilizadas por Abel Ferreira e viu o companheiro Gabriel Menino marcar dois gols de falta. Além disso, contribuiu com duas assistências — uma delas de calcanhar — e marcou um gol de cabeça. Outro destaque foi Rômulo, que anotou três gols. Com a lesão de Bruno Rodrigues, o Palmeiras pode precisar rever seus planos para o restante da temporada. Abel Ferreira vinha apostando na dupla Dudu e Bruno como reforços ofensivos, mas a nova lesão do atacante pode levar a diretoria a reconsiderar a necessidade de novas contratações.

