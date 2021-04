Dudu revela desejo de retornar ao Palmeiras em três anos: ‘Quero ter meu tempo no Catar’

O atacante de 29 anos, ídolo da torcida palmeirense, está emprestado ao Al Duhail até a metade deste ano

O Palmeiras tem a possibilidade de voltar a contar com o futebol de Dudu já na metade da temporada, em junho deste ano – ele está emprestado ao Al Duhail, do Catar. Se depender da vontade do atacante, porém, o retorno será adiado por mais três anos. No último domingo, 4, o jogador afirmou que pretende ser comprado pela equipe do Oriente Médio e continuar trilhando a sua carreira por lá antes de regressar ao Alviverde paulista. Para isso, o Al Duhail terá que desembolsar 6 milhões de euros (na cotação atual, cerca de R$ 40 milhões).

“Não posso esconder a minha vontade de continuar aqui. Se o clube me comprar, eu vou, automaticamente, ficar mais dois anos. Eu quero ficar aqui, ter esse tempo meu aqui no Catar”, disse em entrevista ao “Esporte Espetacular”, da TV Globo. “Fico vendo vídeos dos meus gols (pelo Palmeiras) para relembrar. Mas se voltar agora, foi porque eu não fiz um bom trabalho aqui. E eu não quero sair daqui desse jeito. Quero sair daqui como foi no Palmeiras, pela porta da frente, com as pessoas querendo que eu não tivesse vindo pra cá. Naquele momento, aconteceram algumas coisas que o melhor era ter vindo para cá, e eu vim”, completou.

Dudu ainda disse que mantém relação com o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, e que não pensa em jogar em outro clube no Brasil. “Ele (Galiotte) sempre me pergunta se eu estou bem, se estão me tratando bem aqui, se meus filhos estão precisando de alguma coisa aí (em São Paulo). Meus filhos moram em frente ao CT e fazem escolinha de futebol no Palmeiras. Então ele sempre me liga, me pergunta se está tudo bem. Todo mundo sabe o respeito, carinho e amor que eu tenho pelo Palmeiras. Não tenho dúvidas de que, se eu ficar os três anos aqui, quando eu voltar para o Brasil, o primeiro clube que eu vou pensar é o Palmeiras”, declarou o atacante de 29 anos, que soma 32 jogos pelo Al Duhail, com 12 gols e 17 assistências.