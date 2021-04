Após recesso, Abel Ferreira retorna ao Palmeiras: ‘Estamos nos preparando para as próximas batalhas’

O técnico terá novas oportunidades para aumentar a sua coleção de títulos; o time volta a campo na próxima quarta-feira, 7, para enfrentar o Defensia y Justicia

Depois de um período de férias em Portugal, o técnico Abel Ferreira retomou, na quinta-feira, 1º, o trabalho na Academia de Futebol do Palmeiras e projetou o ano de 2021. “A minha equipe técnica preparou muito bem o time. O mais importante agora é focarmos toda a nossa atenção para as decisões que vem e, através do treino, treinando sério e focados, nos preparamos para as próximas batalhas”, disse o treinador. O português terá novas oportunidades para aumentar a sua coleção de títulos. O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira, 7, para enfrentar o Defensia y Justicia, da Argentina, pelo primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana. Além dos embates diante dos argentinos, o Palmeiras também jogo contra o Santos, no dia dia 18.

