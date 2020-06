Elenco do Palmeiras passa por nova rodada de testes no sistema ‘drive thru’

Cesar Greco / SE Palmeiras Felipe Melo, do Palmeiras, faz teste de diagnóstico para Covid-19



Na última segunda-feira (22), os jogadores do Palmeiras foram submetidos a mais uma rodada de testes para detectar possíveis infecções pelo novo coronavírus. Em parceria com o Hospital Sírio Libanês, os atletas foram atendidos no sistema ‘drive thru’.

Dentro da área aberta da Academia de Futebol, foram montadas três estações de triagem e coleta. Além do elenco profissional, membros da diretoria, comissão técnica e do Núcleo de Saúde e Performance passaram novamente pela checagem. Ao todo, mais de 50 testes foram realizados. Os resultados saem nesta terça-feira (23).

“Esse contínuo monitoramento nos permite garantir a segurança necessária para iniciarmos as avaliações físicas. Nosso protocolo tem uma agenda sucessiva de coletas, que inclui inclusive outras testagens nesta semana”, explicou o médico do clube, Pedro Pontin.

O próximo passo do Palmeiras é realizar uma série de avaliações físicas, fisiológicas e bioquímicas em seu centro de treinamento sob rígido protocolo de segurança.

No domingo, o Verdão informou que, dentre os 30 jogadores testados, apenas um deu positivo e está preventivamente afastado das atividades presenciais. O clube também confirmou que, durante o período de paralisação, outros três atletas testaram positivo, mas estão recuperados e, depois de passarem por uma série de avaliações cardiorrespiratórias, foram liberados.