Em noite de Raphael Veiga, Palmeiras goleia o Grêmio e assume provisoriamente a liderança do Brasileirão

Verdão chega a 13 pontos na competição e pode ser ultrapassado na rodada pelo Botafogo

RAFAEL ASSUNÇÃO/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Raphael Veiga comemora gol feito contra o Grêmio



O Palmeiras goleou por 4 a 1 o Grêmio, na noite desta quarta-feira, 10, no Allianz Parque, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Com o triunfo, o Verdão assume provisoriamente a liderança da competição, com 13 pontos. Isso porque o Botafogo encara o Corinthians, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 11, e caso saia vitorioso do confronto pode retomar a primeira colocação, indo a 15 pontos. Já o tricolor gaúcho, com a derrota, fica na 10ª posição, com 7 pontos. Em relação a partida desta quarta, a primeira etapa começou movimentada. Os donos da casa abriram o placar logo aos 23 minutos. O lateral Mayke recebeu livre na direita, dominou e cruzou na cabeça de Raphael Veiga. O camisa 23 subiu livre de marcação para estufar as redes. A reação do Grêmio veio aos 46 minutos, com Bitello. O meia arrancou em direção ao gol e bateu colocado. A bola foi no ângulo de Weverton, que chegou a desviar, mas não evitou o gol. Na segunda etapa, o Palmeiras pressionou e foi eficiente. Aos 10 minutos, de pênalti, Veiga cobrou no centro do gol, no alto, sem chance de defesa para o goleiro Gabriel. O placar foi ampliado 12 minutos depois, quando o Mayke aproveitou uma bola que sobrou dentro da área para apenas empurrar para o gol. O quarto gol do Verdão veio com o zagueiro Luan, aos 27 minutos. Após cobrança de escanteio de Veiga, o goleiro Gabriel fez um corte parcial, mas Luan aproveitou novo cruzamento de Veiga e tocou na segunda trave para decretar a vitória.