Flamengo bate o Goiás no Maracanã e deixa a zona do rebaixamento do Brasileirão

Pedro e Everton Ribeiro garantem a vitória para o Rubro-Negro, que agora está na 12ª posição, com 6 pontos

MARCELO DE JESUS/MDJPHOTOS/ESTADÃO CONTEÚDO Everton Ribeiro comemora gol feito contra o Goiás



O Flamengo venceu por 2 a 0 o Goiás na noite desta quarta-feira, 10, no Maracanã, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Com o triunfo, o time carioca deixa a zona de rebaixamento, a qual não ficava por três anos, e assume a 12ª posição da competição, com 6 pontos. Já o time goiano seguirá na zona da degola até a próxima rodada, na 18ª posição, com apenas 3 pontos. Em relação a partida desta quarta, o Rubro-Negro começou pressionando no ataque. E a performance da equipe surtiu efeito logo aos 8 minutos. Ayrton Lucas recebeu em profundidade e foi derrubado na grande área por Edu. De pênalti, o centroavante Pedro abriu o placar. Esse foi o 22º gol marcado pelo camisa 9 do Flamengo em 23 jogos na temporada. Mesmo sofrendo o gol no início do jogo, o Goiás foi ofensivo durante a primeira etapa. Para se ter ideia, foram sete finalizações para os donos da casa e cinco para os visitantes. O Rubro-Negro voltou para o segundo tempo da mesma forma que iniciou o jogo. E logo aos 3 minutos o meia Everton Ribeiro estufou as redes com um golaço. Cebolinha recebeu na esquerda e cruzou rasteiro para o toque de calcanhar do camisa 7, sem chances para o goleiro Rangel. O Flamengo seguiu pressionando, mas a partida terminou em 2 a 0.