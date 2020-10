Emprestado pelo Palmeiras, Deyverson provoca: ‘Saudade de fazer gol no Corinthians’

Peça-chave no último título do Brasileirão conquistado pelo Alviverde, o atacante está cedido ao Alavés, da Espanha

César Greco/Agência Palmeiras/Divulgação Deyverson tem contrato com o Palmeiras até 2022



O atacante Deyverson, atualmente no Alavés (Espanha), acordou nesta segunda-feira, 26, disposto a tirar uma onda com o Corinthians. Campeão do Brasileiro de 2018 com o Palmeiras, o centroavante afirmou que está com “saudade” de balançar as redes contra o Timão. “Segundou com ‘S’… ‘S’ de saudade de fazer gol no Corinthians”, falou o jogador em um de seus Stories, ferramenta do Instagram. Em seguida, Deyverson postou uma “piscadinha”, que irritou os corintianos em clássico realizado no Brasileirão de 2018 – na ocasião, ele marcou o gol da vitória.

Peça-chave no último título do Brasileirão conquistado pelo Alviverde, Deyverson voltou de empréstimo do Getafe, mas não foi utilizado pelo ex-treinador Vanderlei Luxemburgo e acabou sendo cedido novamente, desta vez para o Alavés até junho de 2021. Ele, no entanto, tem vínculo com o time palestrino até a metade de 2022.