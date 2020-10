Jovem atacante colombiano do Palmeiras é contratado pelo Botafogo

No time carioca, Iván Angulo será opção para a atuar nas pontas

César Greco/Agência Palmeiras/Divulgação O clube paulista investiu R$ 11 milhões no atacante, que entrou em campo apenas seis vezes em 2020



O colombiano Iván Angulo, de 21 anos, foi contratado depois que o técnico Bruno Lazaroni pediu um atacante para o Botafogo. O jogador do Palmeiras, que estava encostado no Cruzeiro, será opção para a atuar nas pontas. Angulo despontou muito bem nas seleções de base da Colômbia e rapidamente despertou o interesse de diversos clubes. O Palmeiras fechou com o jogador, mas acabou repassando-o ao Cruzeiro por causa do excesso de opções no elenco. O clube paulista fez um investimento de R$ 11 milhões e queria ver o jogador atuando para adquirir ritmo e adaptação ao futebol brasileiro. Crente que o atacante será aproveitado no Botafogo, aceitou reemprestá-lo.

O colombiano é um plano B da equipe do Rio, que tinha tudo acertado com Ronald, do xará Botafogo-SP. O clube de Ribeirão Preto dificultou a liberação do jogador e o Botafogo acabou desistindo do negócio e mirando no palmeirense. O empréstimo de Angulo aos cariocas deve durar até o fim do Campeonato Carioca de 2021. Daí os clubes sentarão para ver se ampliam o negócio ou se o atacante retorna para ganhar chances no Palmeiras. Ao longo do empréstimo, o pagamento dos salários será dividido entre ambos.

O jogador chega ao Botafogo para disputar uma vaga com Rhuan. E tem grandes chances de atuar, pois Lazaroni cobra atacantes ousados pela beirada. O problema é que a revelação do Envigado entrou em campo apenas seis vezes em 2020. Nas últimas semanas, ele apenas treinava no Cruzeiro, impedido de ser inscrito nas competições por causa de punição da Fifa aos mineiros.