Endrick brilha, Palmeiras vence de virada o Athletico-PR e pode ser campeão nesta quarta

Verdão pode conquistar o título do Brasileirão caso o Internacional perca para o Ceará nesta quarta-feira, 26

GABRIEL MACHADO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Endrick comemora gol contra o Athletico-PR pelo Brasileirão 2022



O Palmeiras venceu de virada por 3 a 1 o Athletico-PR, na noite desta terça-feira, 25, na Arena da Baixada, em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Com o resultado, o Alviverde pode ser campeão nesta quarta-feira, 26, caso o Internacional, que começou a rodada na vice-liderança e está a 13 pontos atrás, perca nesta rodada para o Ceará. Isso porque vão faltar apenas quatro rodadas para o fim do torneio, ou seja, 12 pontos a serem disputados. Por outro lado, o Furacão ocupa a sexta colocação da competição nacional, com 52 pontos, e pensa na final da Copa Libertadores 2022, marcada para este sábado, 29, contra o Flamengo, em Guaiaquil, no Equador. No jogo desta noite, o atacante Endrick, de apenas 16 anos, fez história. Ele foi responsável pela virada do time. O jogador se tornou o mais novo a marcar pelo Palmeiras na história. No segundo tempo, Endrick fez um gol e viu Gustavo Gómez fechar o placar. O Furacão há havia feito com Matheus Felipe.