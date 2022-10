PSG massacra Maccabi Haifa com show de Messi, Mbappé e Neymar; Benfica elimina Juventus 

Trio de ataque não tomou conhecimento do time de Israel e conduziu o Paris Saint-Germain às oitavas de final da Liga dos Campeões

EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON O PSG venceu o Maccabi Haifa com show de Messi, Neymar e Mbappé



O Paris Saint-Germain não tomou conhecimento do Maccabi Haifa e goleou o adversário por 7 a 2, nesta terça-feira, 25, no Parque dos Príncipes, pela quinta rodada da Liga dos Campeões 2022/23. A vitória do time parisiense foi conduzida pelo trio formado por Lionel Messi, Kylian Mbappé e Neymar. O argentino foi responsável por marcar duas vezes, anotando uma pintura em finalização de três dedos. O astro francês, por sua vez, também balançou as redes em duas oportunidades – ambas com chutes colocados no ângulo. Já o brasileiro deixou sua marca e participou do gol contra de Goldberg. No fim, Carlo Soler ainda recebeu assistência de Messi para fechar a conta. Sem demonstrar muita resistência durante o duelo, a equipe de Israel ainda demonstrou força na bola aérea, descontando com tentos de Seck. Com o resultado, os franceses foram aos 11 pontos, se classificaram às oitavas de final e só não confirmaram a primeira posição do Grupo H por conta do Benfica. No mesmo horário, os portugueses ganharam da Juventus por 4 a 3, alcançando a mesma pontuação do PSG, mas sendo superados no saldo de gols. A Velha Senhora, com apenas 3 pontos, está eliminada e só briga pelo terceiro lugar da chave, colocação que dá vaga para a Liga Europa.