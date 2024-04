Endrick e outros cinco brasileiros figuram em lista de jovens jogadores mais experientes do mundo

Palmeirense está na 17ª posição do ranking, atrás de Vitor Roque, do Barcelona, o 13º; primeiro colocado é o português João Neves, do Benfica

Cesar Greco/Palmeiras Endrick comemora o primeiro gol do Palmeiras na vitória sobre o Independiente del Valle, no Equador



O atacante Endrick, do Palmeiras, foi destacado como um dos cem jogadores sub-20 mais experientes do mundo em um levantamento realizado pelo CIES Football Observatory. Ele alcançou a 17ª posição nesse ranking, ficando atrás de Vitor Roque, do Barcelona, o 13º lugar. Além desses dois talentos, outros quatro brasileiros foram mencionados na lista. O meio-campista Victor Hugo, do Flamengo, conquistou a 38ª posição. O Corinthians também marcou presença com dois jogadores: o atacante Wesley, em 64º lugar, e o volante Gabriel Moscardo, já negociado com o Paris Saint-Germain, mas emprestado ao Timão até o meio do ano — foi classificado em 83º. Ângelo, ex-Santos e atualmente emprestado ao Strasbourg, da França, ficou em 82º lugar — o atacante pertence ao Chelsea. A estrela do Palmeiras fez um gol ontem na épica virada alviverde sobre o Independiente del Valle, no Equador.

A classificação considerou o tempo de jogo dos atletas em partidas oficiais por clubes e seleções nacionais (profissional e sub-21) no período de 23 de abril de 2023 a 23 de abril de 2024. O primeiro lugar ficou com João Neves, meio-campista português do Benfica, com uma pontuação de 84,0. Na segunda posição, ficou o meia francês Zaire-Emery, do Paris Saint-Germain, com 82,0 pontos. Fechando o top 3, está o atacante argentino Alejandro Garnacho, do Manchester United, com 79,4 pontos.

