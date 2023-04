Entenda por que Endrick, do Palmeiras, mandou indireta para Ana Thais Matos após título do Paulista

Apesar de brilhar nas finais do Campeonato Paulista, jovem de 16 anos também repercutiu nas redes sociais por um fator extracampo

VICTOR MONTEIRO /ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Endrick, do Palmeiras, comemora após marcar o terceiro gol da equipe na partida de volta entre Palmeiras e Água Santa válida pela final do Campeonato Paulista 2023, no Allianz Parque



O atacante Endrick, do Palmeiras, balançou as redes duas vezes nos duelos contra o Água Santa, válidos pelas finais no Campeonato Paulista. O jovem de 16 anos, entretanto, também repercutiu nas redes sociais por um fator extracampo. Após a conquista do título estadual, a joia palmeirense tratou de dar uma cutucada em Ana Thais Matos, comentarista do Grupo Globo. “Estou 3/3, três campeonatos disputado e três títulos como profissional. Acho que já estou pronto para ser titular do Sub-20”, disse, em entrevista para Record. A declaração tem relação com um comentário da jornalista, que havia sugerido o retorno do garoto às categorias de base do Verdão. No final de março, ao analisar o momento ruim de Endrick no Alviverde, Ana afirmou que voltar ao Sub-20 faria bem ao jovem. “Eu acho que ele tem que voltar a jogar o Brasileirão Sub-20 pelo Palmeiras. Ele tem que passar por alguns processos que o profissional não vai entregar pra ele. Ele tem que evoluir na tomada de decisão, concentração, coisas que o profissional não dá tempo de evoluir”, pontuou a profissional, durante a programação da emissora carioca. Através das redes sociais, dezenas de palmeirenses criticaram Ana Thais, que preferiu excluir sua conta no Twitter.