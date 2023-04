Exclusivo: Murilo exalta trabalha de Abel Ferreira no Palmeiras e revela bastidores do título do Paulistão 

Zagueiro concedeu entrevista exclusiva do programa ‘Bate-Pronto’, do Grupo Jovem Pan, nesta segunda-feira, 10

Reprodução/Jovem Pan O zagueiro Murilo, do Palmeiras, concedeu entrevista exclusiva ao 'Bate-Pronto' após o título do Paulistão



Campeão do Paulista com a camisa do Palmeiras, o zagueiro Murilo foi o entrevista de honra do programa “Bate-Pronto” desta segunda-feira, 10. Em conversa com os jornalistas Thiago Asmar, Mauro Beting e Flavio Prado, o defensor não economizou nos elogios ao português Abel Ferreira, o segundo técnico com mais títulos na história do Verdão. “Venho aprendendo muito com ele. Ele sempre fala do pessoal e do profissional. Ele sempre quer fazer o jogador evoluir como cidadão. Isso é muito bom. Espero passar muito tempo com ele e aprender mais”, declarou o baiano. O atleta, por outro lado, afirmou que a polêmica declaração do técnico após a derrota para o Água Santa, na primeira final do Estadual, não motivou mais o elenco. Na ocasião, o lusitano afirmou que ser vice para a equipe de Diadema seria uma “vergonha”. “Então, não motivou mais porque já está enraizado no grupo essa vontade de querer vencer. É claro que ele frisou isso com a gente e, de fato, ficamos mal com a derrota. No dia seguinte, conversamos muito sobre os nossos erros. Mas somos muito competitivos, vive saindo faísca no treino”, destacou.

Ainda sobre as decisões do Paulistão, o zagueiro deu detalhes de como o Palmeiras se preparou para reverter a desvantagem diante do Água Santa. “Nós sabíamos que não havíamos feito um bom jogo, nós tínhamos isso em mente e estávamos conscientes. Tanto que fizemos uma semana muito boa de treinamentos, de preparação mental, psicológica… Isso foi fundamental para dar essa volta por cima e fazer um grande jogo”, revelou. Conhecido também por sua alta média de gols, o defensor também elogiou o trabalho da comissão técnica. “Eu tento sempre melhorar isso, me cobro muito. Tento sempre participar dos gols da equipe. Até fiquei triste porque perdi chances contra o Água Santa… Não era para perder. Graças a Deus, deu tudo certo. O Casta (Vítor Castanheira), que treina a parte ofensiva das bolas paradas, é muito importante. Nós sempre fazemos treinamentos específicos antes dos jogos”, completou. Após o bicampeonato estadual, o Verdão volta as suas atenções para o duelo contra o Tombense-MG, pela 3ª fase da Copa do Brasil, marcado para esta quarta-feira, 12.

#BatePronto | Abel Ferreira MOTIVOU seus atletas após falar em VEXAME para o Água Santa? Murilo: “Já está ENRAIZADO na gente, nós queremos SEMPRE VENCER. Somos COMPETITIVOS, é muito DA GENTE!” pic.twitter.com/DiVmEtDPgG — Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) April 10, 2023