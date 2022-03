Entenda por que Palmeiras pode jogar fora do Allianz Parque em possível final do Paulistão 

Abel Ferreira e Leila Pereira minimizaram o fato do Alviverde ter que atuar fora de sua casa em uma eventual final de campeonato

Divulgação/Allianz Parque Allianz Parque é a casa do Palmeiras



O Palmeiras conseguiu avançar à semifinal do Campeonato Paulista, na noite da última quarta-feira, 23, ao vencer o Ituano por 2 a 0. Agora, o Alviverde paulista espera o encerramento desta fase para conhecer o seu próximo adversário, que será RB Bragantino ou Guarani. Caso elimine um dos dois times, a equipe de Abel Ferreira, dona da melhor campanha do Estadual, terá como vantagem mandar o segundo jogo da decisão sob o seu domínio. O Verdão, entretanto, pode não ter o Allianz Parque à disposição para esta possível partida. Isto porque a arena palmeirense tem show da banda Maroon 5 agendado para o dia 5 de abril, enquanto as finais do Paulistão serão disputada nos dias 30 de março e 3 de abril.

Administradora do estádio, a WTorre, vale lembrar, tem a possibilidade de voltar a receber jogos em um curto espaço de tempo. A montagem da estrutura para o show, porém, varia de dois a quatro dias, de acordo com as exigências de cada evento. Apesar da possibilidade de ter que jogar uma final fora de sua casa, o Palmeiras vem adotando cautela. Em entrevista coletiva após a vitória sobre o Ituano, Abel Ferreira afirmou que o pensamento do clube ainda não está uma eventual final de Paulista.

“Não penso nisso. Ainda não estamos lá, temos um jogo e nisso que penso. É um assunto que não é problema meu. Não sou eu que marco shows, que vendo o estádio, não é problema meu. Seja onde for, vamos jogar para os nossos torcedores. Temos que estar em peso em qualquer jogo, quanto mais tivermos é melhor”, declarou o técnico português, ao ser questionado sobre o tema por um jornalista. O discurso também foi feito pela presidente do Verdão, Leila Pereira. “Isto é complicado, vai ter (que sair do Allianz), principalmente se formos para a final do Paulista. Estamos pensando. Dependendo de quem formos enfrentar, não estou contando com a final. Vamos passando e quando for para nos preocuparmos realmente com o jogo da final, voltamos a conversar”, afirmou a mandatária palmeirense, na última quarta-feira, em conversa com a imprensa após a votação para presidente na CBF.