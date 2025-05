Estêvão se despende da Libertadores em noite mágica com goleada do Palmeiras e melhor campanha da competição

Já com a garantia de liderança do Grupo G e melhor campanha geral, o Palmeiras confirmou o aproveitamento de 100%

RONALDO BARRETO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Atacante Estêvão, do Palmeiras, comemora após marcar gol na partida entre Palmeiras e Sporting Cristal, do Peru, válida pela 6ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025



Foram 77 jogos de Estêvão desde que ele estreou pelo Palmeiras. Ele soma, até aqui, 26 gols e 15 assistências, incluindo um de cada na noite desta quarta-feira (28), na goleada de 6 a 0 sobre o Sporting Cristal pela última partida da fase de grupos da Libertadores. Jogo marcou a despedida do jovem de 18 anos do estádio alviverde. Depois do Super mundial ele irá para o Chelsea, da Inglaterra. Estêvão ainda joga pelo Palmeiras, no Brasil, uma última vez, no domingo (1), contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, pela 11ª rodada do Brasileirão. Uma semana depois, a delegação alviverde viaja para os Estados Unidos, onde disputará o Mundial de Clubes, último torneio do atacante com a camisa palmeirense.

Já com a garantia de liderança do Grupo G e melhor campanha geral, o Palmeiras confirmou o aproveitamento de 100%. O time mostrou que iria para cima do adversário independentemente da situação da classificação. Até mesmo sem a bola, as linhas palmeirenses pressionavam no campo de ataque, induzindo a erros do Sporting Cristal. Estêvão assumiu o papel de dono da festa. Ele mesmo desarmou o adversário e tentou passar para Flaco. A bola insistiu em rebater, mas Estêvão foi mais teimoso e entregou novamente para o argentino, que saiu cara a cara com Enríquez. De cobertura, o palmeirense ampliou o placar.

O argentino fez o segundo em uma jogada que o Palmeiras explorou bem na noite de quarta-feira, com passes em profundidade para os atacantes. Vanderlan encontrou Maurício, que cruzou para o argentino apenas empurrar para as redes. Já no segundo tempo, novamente Estêvão criou a jogada, ao interceptar passe dos peruanos. Ele lançou Maurício, que fez o quarto. O VAR, porém, analisou o lance e marcou impedimento. Minutos depois, Abel Ferreira decidiu que o garoto poderia descansar. Ovacionado, Estêvão saiu de campo com o reconhecimento pelo que fez no estádio palmeirense, não só nesta noite.

Entretanto, o time fez questão de dar tranquilidade ao torcedor. Mesmo sem a joia, haverá talento. Foi o que mostrou Raphael Veiga, ao cobrar falta perfeita por cima da barreira e fazer o quarto. O quinto gol veio de assistência de Allan para Paulinho, um dos principais reforços da temporada e que ainda trabalha em cronograma de jogos reduzidos. Se Estêvão vai embora, o camisa 10 assinou embaixo do que Veiga já dizia: há craques no Allianz Parque. Facundo Torres ainda pôde fechar a goleada. O uruguaio mandou para as redes de cabeça, para completar cruzamento de Paulinho, que fez sua melhor exibição desde que chegou ao Palmeiras.

*Com informações do Estadão Conteúdo