Estêvão sente lesão muscular e vira dúvida no Palmeiras para jogo com o Vasco no Campeonato Brasileiro

Dudu, Rômulo e Rony brigam pelo posto da jovem promessa no time titular, após incômodo sentido na coxa durante jogo contra o Criciúma

Cesar Greco/Palmeiras Após ser submetido a exames de imagens, o jovem palmeirense iniciou tratamento



O técnico Abel Ferreira pode ter um desfalque para o compromisso do final de semana do Campeonato Brasileiro diante do Vasco, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O atacante Estêvão teve constatada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e passou a ser dúvida. Um dos destaques do time, ele sentiu dores no duelo com o Criciúma. Após ser submetido a exames de imagens, o jovem palmeirense iniciou tratamento no Núcleo de Saúde e Performance. Destaque na vitória de 5 a 0 sobre o Criciúma, e autor de um gol na goleada sobre os catarinense, Estêvão vai ser monitorado durante a semana. Caso fique de fora, Dudu, Rômulo e Rony brigam pelo seu posto no setor ofensivo.

As quatro vitórias nos últimos cinco jogos e a vice-liderança no Campeonato Brasileiro (50 pontos) aumentaram a confiança dos jogadores do Palmeiras. O atacante Flaco López comentou sobre a preparação da equipe. “Estou muito feliz pelo trabalho do time. Todos estão desempenhando um grande futebol. Nos treinos todo mundo dá o seu melhor”, comentou o centroavante, que vem sendo decisivo nesta retomada da equipe após as eliminações nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores.

Lopez fez ainda uma projeção do que deve ser o encontro com o Vasco. “É um time muito difícil de enfrentar. O professor vai pensando as peças e preparando o time. Nosso objetivo é trazer os três pontos de Brasília”, afirmou o jogador que é o artilheiro do time na temporada com 20 gols. Nesta quarta-feira, os atletas realizaram um trabalho de marcação e aproximação em dimensões reduzidas enquanto os goleiros fizeram uma movimentação específica orientados pelos preparadores. Em seguida, Abel comandou uma atividade técnica com duas equipes no gramado.

